Помогите пожалуйста. Сообщение на тему: многообразие растений нашей страны( России). В общих чертах, не большое. 3 класс окружающий мир.
Окружающий мир
Помогите пожалуйста. Сообщение на тему: многообразие растений нашей страны( России). В общих чертах, не большое. 3 класс окружающий мир.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Растения отличаются друг от друга окраской и формой стеблей, листьев, цветков и плодов, продолжительностью жизни и другими особенностями. Но как бы ни различались цветковыерастения, каждое из них можно отнести к одной из трех групп: деревьям, кустарникам и травам. Деревья — это обычно крупные растения с многолетними деревенистыми стеблями. Каждое дерево имеет ствол, ветви деревьев образуют их кроны 11. Все вы знаете березу, осину, липу, дуб, клен, ясень. Среди деревьев есть настоящие великаны, например эвкалипты, достигающие в высоту более 100 м. Кустарники отличаются от деревьев тем, что ствол у них начинает ветвиться почти у самой поверхности почвы и его трудно распознать среди ветвей. Поэтому кустарники имеют не один ствол, как деревья, а несколько стволиков, отходящих от общего основания 11. Широко распространены кустарники: орешник- лещина, сирень, жимолость, бузина, крушина, бересклет. Травы, или травянистые растения, имеют, как правило, зеленые сочные стебли; они почти всегда ниже деревьев и кустарников. Но банан, например,12 достигает в высоту 7 м, а некоторые борщевики бывают выше роста человека. Существуют крошечные травянистые растения. На поверхности водоемов живет ряска; размер каждого растения — несколько миллиметров. Из дикорастущих травянистых растений известны фиалки, колокольчики, ромашки, васильки, крапива, лопух одуванчик, а из культурных — пшеница, рожь, подсолнечник, сахарная свекла, лен, хлопчатник.
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