Чему равен угол падения луча на плоское зеркало,если угол между падающим и отраже??ным лучами равен 80 градусов??

Физика

Чему равен угол падения луча на плоское зеркало,если угол между падающим и отраже??ным лучами равен 80 градусов??

Автор: Гость