Чему равен угол падения луча на плоское зеркало,если угол между падающим и отраже??ным лучами равен 80 градусов??
Физика
Чему равен угол падения луча на плоское зеркало,если угол между падающим и отраже??ным лучами равен 80 градусов??
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
90 - (80 : 2)= 50 градусов
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