Помогите решить срочно! В 100 мл соляной кислоты 1.1г л и массовой долей хлорводорода20% растворили 2.24л хлороводорода. Определить массовую доля HCl в полученном растворе!
Химия
Помогите решить срочно! В 100 мл соляной кислоты 1.1г л и массовой долей хлорводорода20% растворили 2.24л хлороводорода. Определить массовую доля HCl в полученном растворе!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1/находим массу раствора соляной кислоты m=100мл х1,1 г\мл=110 г m(HCl)=110 х 0,2 = 22 грамма соляной кислоты мы ещё добавили 2,24 л хлороводорода,а это составляет 0,1 моль,так как,чтобы найти моли надо разделить имеющийся объём газа на молярный объём,а он равен 22,4 литра. m добавленного HCl ,будет равна 0,1 х 36,5 (молярная масса хлороводорода)=3,65 грамма. Итого в 110 граммах соляной кислоты бутет растворено 22+3,65=25,65 граммов хлороводорода, а в 100 - Х х=23,27 %
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