Подумайте какие проблемы появились в жизни получивших независимость стран Латин??кой Америки.
История
Подумайте какие проблемы появились в жизни получивших независимость стран Латин??кой Америки.
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Гость:
Проблема економіки ,врегулювання відносин у суспільсті,внутрішня боротьба за владу,політичні відносини з іншими державами
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