Сделайте пж описание маши, из рассказа дубровского

Литература
Сделайте пж описание маши, из рассказа дубровского
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Маша любила Дубровского младшего и хотела выйти за него замуж, не смотря на то, что отец был против. Но по обстоятельствам Дубровский не успел на помолвку, и Мария обвенчалась с другим. Хотя Дубровский попытался вернуть Марию, она не пошла против воли отца. 
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