Сделайте пж описание маши, из рассказа дубровского

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Маша любила Дубровского младшего и хотела выйти за него замуж, не смотря на то, что отец был против. Но по обстоятельствам Дубровский не успел на помолвку, и Мария обвенчалась с другим. Хотя Дубровский попытался вернуть Марию, она не пошла против воли отца.