Сравните положения аристократов в 19 веке и в 16-18 вв. Чем можете объяснить происшед??ее изменения?

История

Сравните положения аристократов в 19 веке и в 16-18 вв. Чем можете объяснить происшед??ее изменения?

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