Сравните положения аристократов в 19 веке и в 16-18 вв. Чем можете объяснить происшед??ее изменения?
История
Сравните положения аристократов в 19 веке и в 16-18 вв. Чем можете объяснить происшед??ее изменения?
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Зміна суспільства на індустріальне,та станового стану
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