Образующая конуса l равна корень √6 дм и составляет с плоскостью основания угол 45 ??айдите площать боковой и полной поверхности конуса

Математика
Образующая конуса l равна корень √6 дм и составляет с плоскостью основания угол 45 ??айдите площать боковой и полной поверхности конуса
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Площадь боковой = 48
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