Образующая конуса l равна корень √6 дм и составляет с плоскостью основания угол 45 ??айдите площать боковой и полной поверхности конуса
Математика
Образующая конуса l равна корень √6 дм и составляет с плоскостью основания угол 45 ??айдите площать боковой и полной поверхности конуса
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Площадь боковой = 48
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Хлопчик випустив з рук м*яч на висоті 1,5 м,а коли м*яч відскочив від підлоги спіймав його на висоті 1 м?Який шлях пройшов м*яч?На якій відстані ві...
Математика