Образующая конуса l равна корень √6 дм и составляет с плоскостью основания угол 45 ??айдите площать боковой и полной поверхности конуса

Математика

Образующая конуса l равна корень √6 дм и составляет с плоскостью основания угол 45 ??айдите площать боковой и полной поверхности конуса

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