Какой угол(в градусах) описывает минутная стрелка за 20 минут

Математика
Какой угол(в градусах) описывает минутная стрелка за 20 минут
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Угол в 120 градусов.
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