Дан треугольник асб с биссектриссой сд, ад=4,дБ =16,угол д прямой ,найти сд
Геометрия
Дан треугольник асб с биссектриссой сд, ад=4,дБ =16,угол д прямой ,найти сд
Ответ(ы):
Гость:
Ьпо теореме пифагора
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