Дана равнобедренная трапеция ABCD.Линии при основании равна 6 см и х см.Угол при основании равен 120 градусам.Найти периметр и боковые стороны трапеции.
Геометрия
Дана равнобедренная трапеция ABCD.Линии при основании равна 6 см и х см.Угол при основании равен 120 градусам.Найти периметр и боковые стороны трапеции.
Ответ(ы):
Гость:
Дана равнобедренная трапеция ABCD.Линии при основании равны 6 см и 12 см.Угол при основании равен 60 градусам.Найти периметр и боковые стороны трапеции. в трапеции опустим 2 перпендикуляра bb1 и cc1 угол при основании a он равен углу d так как равнобедренная трапеция ab=cd треугольник abb1=треуг сс1d по 2 признаку ( угол a=d, ab=dc ,2 угла равны так как они по 90 перпендикуляры) значит ab1=c1d=3 см ab=6 потаму что ab1 лежит против угла 30 градусов он равет половине гипотенузы (ab1=3 то ab=6) ab=cd=6 см Р abcd=6+6+6+12=30 ответ р=30 а стороны равны ab=6 см cd=6см
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