Дано: а=20°, b=130°. Найти углы номер 1, 2, 3, 4

Геометрия
Дано: а=20°, b=130°. Найти углы номер 1, 2, 3, 4
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если 4 угла то у тебя значит четырех угольник 1 угол 20 2 угол 130 3 угол найдем 180-130=50 4 угол наидем 180-20=160
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