Дано:AB=BC; угол A =60°;CD-биссектриса угла BCE. Доказать:DC||AB.
Геометрия
Дано:AB=BC; угол A =60°;CD-биссектриса угла BCE. Доказать:DC||AB.
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Гость:
А можно чертеж? я просто не понимаю, от куда E? это секущая?
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