ПОМОГИТЕ!!!! Прочитайте предложения. Перестройте их. соединяя подчинительными сою??ами, и запишите. Подчеркните грамматические основы полученных предложений, 1) С дачи пришлось вернуться в город.Начались проливные дожди. 2) Я ...
Русский язык
ПОМОГИТЕ!!!! Прочитайте предложения. Перестройте их. соединяя подчинительными сою??ами, и запишите. Подчеркните грамматические основы полученных предложений, 1) С дачи пришлось вернуться в город.Начались проливные дожди. 2) Я открыл глаза. Утренний свет наполнил комнату. 3) Птицы продолжали петь. Начинало смеркаться. 4) Всё было так привычно, так знакомо. Я никогда не уезжал отсюда.
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