Спишите предложения, вставляя производные предлоги и раскрывая скобки. 1)Группа ??уристов ... (туман) вынуждена была отложить восхождение на гору. 2)Поезд прибыл на станцию... (расписание) 3) Она всегда поступает... (старшие...

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Спишите предложения, вставляя производные предлоги и раскрывая скобки. 1)Группа ??уристов ... (туман) вынуждена была отложить восхождение на гору. 2)Поезд прибыл на станцию... (расписание) 3) Она всегда поступает... (старшие) 4) ...(хорошее знание местности) , мы быстро выбирались на тропинку. 5) Друзья отправились в путь ... (намеченный маршрут)

Автор: Гость