Помогите Написать про порядочность

Русский язык
Помогите Написать про порядочность
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Гость:
Пишеш я очень люблю порядок и чистоту я убираю свой дом и далее
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