Дано двузначное число.Определить одинаковы ли его цифры
Информатика
Дано двузначное число.Определить одинаковы ли его цифры
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