Дано ромб a=5,a– сторона ромба,d=6.ЗНАЙТИ ПЛОЩУ РОМБА.
Геометрия
Дано ромб a=5,a– сторона ромба,d=6.ЗНАЙТИ ПЛОЩУ РОМБА.
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