Дано слово. Переставить первые три и последние три буквы, сохранив порядок их следования. Задачу решить дву мя способами: а) без использования оператора цикла; б) с использование

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Дано слово. Переставить первые три и последние три буквы, сохранив порядок их следования. Задачу решить дву мя способами: а) без использования оператора цикла; б) с использование

Автор: Гость