Дано слово. Переставить первые три и последние три буквы, сохранив порядок их следования. Задачу решить дву мя способами: а) без использования оператора цикла; б) с использование
Информатика
Дано слово. Переставить первые три и последние три буквы, сохранив порядок их следования. Задачу решить дву мя способами: а) без использования оператора цикла; б) с использование
Ответ(ы) на вопрос:
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Var s:string; n:integer; begin Write('Вводите: '); Readln(s); n:=Length(s); s:=Copy(s,n-2,3)+Copy(s,4,n-6)+Copy(s,1,3); Writeln(s) end. ************************************************** var s:string; c:char; i,n:integer; begin Write('Вводите: '); Readln(s); n:=Length(s); for i:=1 to 3 do begin c:=s[i]; s[i]:=s[n-3+i]; s[n-3+i]:=c end; Writeln(s) end. Результат Вводите: Информатика икаорматИнф
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