Дано слово. Переставить первые три и последние три буквы, сохранив порядок их следования. Задачу решить дву мя способами: а) без использования оператора цикла; б) с использование

Информатика
Дано слово. Переставить первые три и последние три буквы, сохранив порядок их следования. Задачу решить дву мя способами: а) без использования оператора цикла; б) с использование
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Ответ(ы) на вопрос:
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Var   s:string;   n:integer; begin   Write('Вводите: '); Readln(s);   n:=Length(s);   s:=Copy(s,n-2,3)+Copy(s,4,n-6)+Copy(s,1,3);   Writeln(s) end. ************************************************** var   s:string;   c:char;   i,n:integer; begin   Write('Вводите: '); Readln(s);   n:=Length(s);   for i:=1 to 3 do begin     c:=s[i]; s[i]:=s[n-3+i]; s[n-3+i]:=c     end;   Writeln(s) end. Результат Вводите: Информатика икаорматИнф
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