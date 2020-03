Дано слово. Переставить первые три и последние три буквы, сохранив порядок их следования. Задачу решить дву мя способами: а) без использования оператора цикла; б) с использование

Гость: Гость:

Var s:string; n:integer; begin Write('Вводите: '); Readln(s); n:=Length(s); s:=Copy(s,n-2,3)+Copy(s,4,n-6)+Copy(s,1,3); Writeln(s) end. ************************************************** var s:string; c:char; i,n:integer; begin Write('Вводите: '); Readln(s); n:=Length(s); for i:=1 to 3 do begin c:=s[i]; s[i]:=s[n-3+i]; s[n-3+i]:=c end; Writeln(s) end. Результат Вводите: Информатика икаорматИнф