Даны формулы соединений азота 1. NH3 2. N2O5 3. HNO2 4. N2O 5. NO Ряд убывания степени окисления азота А) 2,4,3,5,1 В) 3,2,5,4,1 С) 5,4,3,2,1 D) 2,3,5,4,1 Е) 1,2,3,4,5
Химия
Даны формулы соединений азота 1. NH3 2. N2O5 3. HNO2 4. N2O 5. NO Ряд убывания степени окисления азота А) 2,4,3,5,1 В) 3,2,5,4,1 С) 5,4,3,2,1 D) 2,3,5,4,1 Е) 1,2,3,4,5
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