Дать характеристику хим реакции so2+o2lt;=gt; so3+q

Химия
Дать характеристику хим реакции so2+o2lt;=gt; so3+q
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Реакция соединения, экзотермическая, ОВР, ГОМОГЕННАЯ,каталитическая( там должен быть катализатор-оксид ванадия), необратимая
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