Дать характеристику существующих в российской школе подходов к функциям финансо?? . не менее 5

Гость: Гость:

Несмотря на различия подходов, ученые-экономисты в составе финансовой системы выделяют примерно схожий набор элементов: Государственные и муниципальные финансы ЭТО бюджеты органов государственной власти и местного самоуправления; внебюджетные фонды; государственный кредит. Г.Б. Поляк делит финансовую систему Российской Федерации на две сферы: централизованные финансы и децентрализованные финансы. В свою очередь централизованные финансы образуют три звена - федеральный бюджет, территориальные финансы и специальные внебюджетные фонды. Затем территориальные финансы подразделяются на региональные финансы (региональный бюджет и региональные внебюджетные фонды) и местные финансы (местный бюджет и местные внебюджетные фонды). Децентрализованные финансы делятся на два звена финансы предприятий, организаций (финансы коммерческих организаций и финансы некоммерческих организаций) и финансы домашнего хозяйства. Аналогичная трактовка у В.В. Ковалева. Схоже представление о финансовой системе России у С.И. Лушина и В.А. Слепова, они выделяют так же две сферы финансовой системы: финансы самодеятельных субъектов экономической сферы и финансы властных структур, но, по сути, трактовка одна и та же. Такие авторы как Галицкая С.В., Вавилов Ю.Я., Родионова В.М. выделили три сферы финансовой системы: финансы экономических (хозяйствующих) субъектов, страхование, государственные и муниципальные финансы. Причем структура этих сфер тоже различна у разных авторов.