Сравнить сказки спящая царевна и сказка о мертвой царевне и семи богатырях

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Сходства: Обе сказки имеют западные аналоги. (Белоснежка, Спящая красавица). В них говорится о далёких сказочных королевствах, где живут царевны. В обеих сказках в сюжет вплетаются народные мотивы, свойственные русским народным сказкам. Одинаковая (по смыслу) концовка "Я там был, мёд-пиво пил"... Чтобы разрушить чары, в обоих случаях нужно было поцеловать царевну. Наличие женского героя-антагониста. Отличия: Различный сюжет. Королевич и царевна в "Спящей царевне" не знакомы, а у Пушкина они жених и невеста. Разные мотивы поцеловать царевну. Разное отношение к действиям злой колдуньи( у Жуковского она хочет убить царевну из мести, а у Пушкина - из зависти). В Пушкине, Елисей повсюду ищет невесту, а у Жуковского царевич из любопытства приходит в о дворец