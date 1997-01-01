Сочинение на тему Актобе в годы Отечественной войны

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АКТОБЕ С 1891 г. - город, фундамент которого был заложен в 1969 г. в качестве крепости. Расположен на реке Елек. Областной центр Актюбинской области, крупный промышленный центр страны. В годы Великой отечественной войны стал одним из мест, куда был эвакуирован ряд промышленных предприятий России и Украины. Территория области занимает площадь в 298,7 кв. км. Раньше в области было всего 16 районов, ныне 12: Алга, Байганинский, Айтеке би, Иргизский, Каргалинский, Мартукский, Мугалжарский, Темирский, Ойылский, Кобдинский, Хромтауский, Шалкарский. Шесть городов находится в районном подчинении: Алга, Эмба, Кандагач, Темир, Хромтау и Шалкар. Достаточную территорию на юго-востоке области занимают Мугалжарские горы и Аральские Каракумы, а также простирающиеся до Аральского моря Малые и Большие Барсучьи пески. Город назван Актобе (Актюбинск до 1997 г. ) по условиям местности - издалека виден большой холм, который кажется белым из-за белого грунта, белых камней, кварца. С этим и связано название города. Актобе в годы Великой Отечественной Войны Актобе — родина 37 героев Советского Союза. Из этого района отправились на фронт более трех тысяч человек. Многие из них остались на поле брани. Десятки тысяч фронтовиков были награждены орденами медалями. Среди удостоенных высокого звания Героя Советского Союза имена актюбинцев — Алии Молдагуловой, Михаила Петровича Колесникова, Кожагалия Жазыкова, Николая Владимировича Тераценко, Имангалия Билтабанова, Ораза Жанзакова, Ивана Максимовича Пятковского, Михаила Семеновича Прохорова и Михаила Кошелева.