Морфологический разбор слова спешащими
Русский язык
Морфологический разбор слова спешащими
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Спешащими - (какими?) причастие, образованное от глагола 2 спр. спешить; н.ф. спешащий; действительное, наст.вр., несов., вид; Т.п., мн.ч., определение.
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