Диагонали MP и NK ромба MNPK пересекаются в точке O,угол M равен 160 градусов.Найдите угл?? треугольника POK

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Диагонали ромба в точке пересечения делятся попола, делят углы пополам и пересекаются под углом 90 град, отсюда, угол КОР=90 град Рядом лежащие углы в сумме 180 град, значит, угол К+ угол М=180 град отсюда, угол к=180-160=20 град Поные углы нашли, находи их половины угол РКО=20:2=10 град Угол М= углу Р, значит, угол КРО=160:2=80 град Ответ: углы КОР=90 ОКР=10 КРО=80 град Удачи!