Найдите область определения и область значения функции у=2√3х-6+4 Срочно! Пожалуйс??а!
Математика
Найдите область определения и область значения функции у=2√3х-6+4 Срочно! Пожалуйс??а!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
у=2√(3х-6)+4 у=2√(3х-6)+4 3х-6≥0 х≥2 х ∈[2;+∞[
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