Дать ответ на 4 вопроса по биологии
Биология
Дать ответ на 4 вопроса по биологии
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Моногибридным скрещиванием называется, при котором родительские формы отличаются друг от друга по одной паре контрастных альтернативных признаков. 2)Альтернативные признаки называют те которые взаимно исключают друг друга. 3)Не является 4)Не помню сори( Щас покопаюсь в книжках
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