Дати назву органічній сполуці . H3C-CH=C(CH3)CH3 H3C-CH(OH)-CH(CH3)-CH3 H3C-CH2-CH(Cl)-CH2-COH H3C-CH(CL)-CH2-COOH
Химия
Дати назву органічній сполуці . H3C-CH=C(CH3)CH3 H3C-CH(OH)-CH(CH3)-CH3 H3C-CH2-CH(Cl)-CH2-COH H3C-CH(CL)-CH2-COOH
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
H3C-CH=C(CH3)CH3 2-метилбутен-2 H3C-CH(OH)-CH(CH3)-CH3 3-метилбутанол-2 H3C-CH2-CH(Cl)-CH2-COH 3-хлорпентаналь H3C-CH(CL)-CH2-COOH 3-хлорбутановая кислота
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