При образовании соляной кислоты 9,92г. смеси карбидов кальция и алюминия образовал??сь 4,48 л смеси CH4 и CH2. Определите состав смеси карбидов и массовых долях

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CaC2+2HCl=CaCl2+C2H2; Al4C3+12HCl=4AlCl3+3CH4. Количество вещества карбида кальция - х моль, карбида алюминия у моль, тогда 64х + 144у = 9,92. Второе уравнение системы 22,4х + 67,2у =4,48 или х+3у=0,2 откуда х=0,2-3у. Подставляем второе в первое: 65(0,2-3у) +144у=9,92; у=0,06. Значит масса карбида алюминия равна 144х0,06=8,64 грамма; карбида кальция 0,2-0,18=0,02 моль, масса которых равна 0,02 х 64 =1,28 грамма.