Дополни задачи и реши их. Дима собрал 6 стаканов малины, а бабушка -□ стаканов. На в??ренье бабушка взяла □ станков малины.

Математика

Дополни задачи и реши их. Дима собрал 6 стаканов малины, а бабушка -□ стаканов. На в??ренье бабушка взяла □ станков малины.

Автор: Гость