Дополни задачи и реши их. Дима собрал 6 стаканов малины, а бабушка -□ стаканов. На в??ренье бабушка взяла □ станков малины.
Математика
Дополни задачи и реши их. Дима собрал 6 стаканов малины, а бабушка -□ стаканов. На в??ренье бабушка взяла □ станков малины.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дополни задачи и реши их. Дима собрал 6 стаканов малины, а бабушка -10 стаканов. На варенье бабушка взяла 5 станков малины.Осталось 11)
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