Делай выводы Что общего у насекомых запиши
Окружающий мир
Делай выводы Что общего у насекомых запиши
Ответ(ы):
Гость:
У них есть крылья, они маленькие, они жучки, у них есть маленькие волоски
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