Делай выводы Что общего у насекомых запиши

Окружающий мир
Делай выводы Что общего у насекомых запиши
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
У них есть крылья, они маленькие, они жучки, у них есть маленькие волоски
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Употребите глагол to be в правильной форме. 1) She ... as pretty as a rose 2) Ivanov ... on duty today 3) There ... three departments in our ...
Ответить
Русский язык
Допишите предложения придаточными образа действия. 1. Мальчик крикнул так громко, что... 2. Сирень благоухает так сильно, что... 3. Дождь льё...
Ответить
Геометрия
Площадь треугольника KPT равна 28 см2, угол ∡P=150°, сторона PT=14 см. Определи длину сто??оны KP.
Ответить
Другие предметы
Какое событие из жизни салавата юлаева изображено на картине "Допрос Салавата"
Ответить
Алгебра
Решите уравнение 3+t=2t^2
Ответить