Площадь треугольника KPT равна 28 см2, угол ∡P=150°, сторона PT=14 см. Определи длину сто??оны KP.
Геометрия
Площадь треугольника KPT равна 28 см2, угол ∡P=150°, сторона PT=14 см. Определи длину сто??оны KP.
Ответ(ы):
Гость:
SΔKPT=(1/2)*PT*PK*sin<P 28=(1/2)*14**KP*sin150° 28=7*KP*(1/2) KP=8 см
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