Допишите предложения придаточными образа действия. 1. Мальчик крикнул так громко, что... 2. Сирень благоухает так сильно, что... 3. Дождь льёт так, что...
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Допишите предложения придаточными образа действия. 1. Мальчик крикнул так громко, что... 2. Сирень благоухает так сильно, что... 3. Дождь льёт так, что...
Ответ(ы):
Гость:
Мальчик крикнул так громко что стакан лопнул. Сирень благоухает так сильно, что в аллею растягивались все гулящие по парку. Дождь льёт так сильно, что начался потоп.
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