Делайте полный фонетический разбор слова Мешін

Қазақ тiлi
Делайте полный фонетический разбор слова Мешін
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мешін 5әріп=2дауысты(е,і)+3дауыссыз(м,ш,н) М-дауыссыз, үнді е-дауысты, жінішке, ашық, езулік ш-дауыссыз, қатаң і-дауысты, жінішке, қысан, езулік н-дауыссыз, үнді
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Составить письменно 2отриц., 2 общ.вопр.,и 2 спец.вопр. в Present Simple
Ответить
Русский язык
Расставте пропущенные буквы и знаки препинания. Объясните написание н и нн в слов??х. Произведите морфологический разбор причастий. Кончик указки...
Ответить
Математика
Солько трёхзначных чисел можно составить из цифр 0,1,3,5,если цифры в записи числа не повторяются
Ответить
Математика
Начерти. Прямо. Угольник. Длины. Сторон. Которого. 6. См. И. 2. См. И. Найди. Его. Пораметр. Какой. Отвеи?
Ответить
Литература
Напишите характеристику ГЕОРГИЯ "Борис Годунов" Даю 50 балов !!!
Ответить