Делайте полный фонетический разбор слова Мешін
Қазақ тiлi
Делайте полный фонетический разбор слова Мешін
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мешін 5әріп=2дауысты(е,і)+3дауыссыз(м,ш,н) М-дауыссыз, үнді е-дауысты, жінішке, ашық, езулік ш-дауыссыз, қатаң і-дауысты, жінішке, қысан, езулік н-дауыссыз, үнді
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Расставте пропущенные буквы и знаки препинания. Объясните написание н и нн в слов??х. Произведите морфологический разбор причастий. Кончик указки...
Математика
Математика
Начерти. Прямо. Угольник. Длины. Сторон. Которого. 6. См. И. 2. См. И. Найди. Его. Пораметр. Какой. Отвеи?