Денис,Дмитрий и Николай сдали на завод сахарную свеклу.Денис сдал 56ц свееклы ,что ??а 18ц больше,чем Дмитрий.Вместе они сдали 28ц свёклы больше,чем Николай.Сколько всего сахорной свёклы они сдали? Решите по действиям пожалйста

Математика

Денис,Дмитрий и Николай сдали на завод сахарную свеклу.Денис сдал 56ц свееклы ,что ??а 18ц больше,чем Дмитрий.Вместе они сдали 28ц свёклы больше,чем Николай.Сколько всего сахорной свёклы они сдали? Решите по действиям пожалйста

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