Помогите пожалуйста выписать из упражнения выписать 6 словосочетаний.прилогател??ное +существительное. Глагол +существительное.
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Помогите пожалуйста выписать из упражнения выписать 6 словосочетаний.прилогател??ное +существительное. Глагол +существительное.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Прил + сущ. - государственный флаг, голубое полотенце, безоблачного неба, магическую силу, золотое солнце, жёлтый цвет. Гл. + сущ. - охраняющую человека, парящим орлом, отражать неба, видели силу, олицетворяет покой, олицетворяет богатство.
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