Деревья скоро позеленеют после долгой зимы
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Деревья скоро позеленеют после долгой зимы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Так как скоро придет весна .И листья распуститься зеленым ковром.
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