Детском парке 7 качелей 4 карусели покрасили 5 качелей сколько качели-карусели ост??лось покрасить
Математика
Детском парке 7 качелей 4 карусели покрасили 5 качелей сколько качели-карусели ост??лось покрасить
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 7+4=11 2) 11-5=6 Ответ: осталось покрасить 6 качелей.
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