Найдите и подчеркните служебные слова.Скажите какую роль они выполняют в предлож??нии стр 111 русский язык 4 кла

Русский язык
Найдите и подчеркните служебные слова.Скажите какую роль они выполняют в предлож??нии стр 111 русский язык 4 кла
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кажись ответа так и не дождешься,автора учебника надо указывать если че...
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