В какое время года больше всего любишь ты объясни почему
Литература
В какое время года больше всего любишь ты объясни почему
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лето оно тёплое очень редко бывают дожди я люблю играть с друзьями и ездить в гости к родным . Я люблю лето!
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