Девочка прочла несколько страниц и ей осталось прочесть на 40 страниц больше. Скол??ко страниц в книге?

Математика

Девочка прочла несколько страниц и ей осталось прочесть на 40 страниц больше. Скол??ко страниц в книге?

Автор: Гость