Девочка прочла несколько страниц и ей осталось прочесть на 40 страниц больше. Скол??ко страниц в книге?

Математика
Девочка прочла несколько страниц и ей осталось прочесть на 40 страниц больше. Скол??ко страниц в книге?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть девочка прочитала Х страниц, тогда ей осталось прочитать (х+40)Всего страниц в книге:х+(х+40)=х+х+40= 2х+40 

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