Диагональ куба равна 6 см. Найдите: а) ребро куба б) косинус угла между диагональю куба и плоскостью одной из его граней.
Геометрия
Диагональ куба равна 6 см. Найдите: а) ребро куба б) косинус угла между диагональю куба и плоскостью одной из его граней.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
а)ребро куба равно корень из 12 б)корень из 2 на 2
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
География
Русский язык
Объясните,как вы понимаете слова:"- Пожалуй, кое-что вижу. Но только самое главное,- ответил он и зашептал, как всегда, что-то неслышное."
Математика
в упаковке 25 пакетиков кофе.в день каждый из 12 туристов используют по 3 пакетика.хватит ли им 8 упаковок кофе на неделю?
Обществознание