Диагональ куба равна 6 см. Найдите: а) ребро куба б) косинус угла между диагональю куба и плоскостью одной из его граней.

Геометрия
Диагональ куба равна 6 см. Найдите: а) ребро куба б) косинус угла между диагональю куба и плоскостью одной из его граней.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
а)ребро куба равно корень из 12 б)корень из 2 на 2 
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