Диагональ квадрата равна 7 корней из 3см. Найдите его площадь  

Геометрия
Диагональ квадрата равна 7 корней из 3см. Найдите его площадь  
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
так, у нас при проведении диагонали получается 2 равномхбедренных треугольника напмню площадь ьреугольника равняется произведения половины основания на высоту, так вот мы проведем еще одну диагональ(по свойству диагоналей в квадрате они разделятся в точке пересечения пополам) получится высота 3.5корень из 7 так вот теперь найдем площадь треугольника Sabc=1/2*3.5корень из 3*7корень из 3=    а площадь квадрата будет равна этому произведению умноженному на 2.
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