Диагональ трапеции является биссектриса одного из его углов. Докажите что две стороны этой трапеции равны

Гость: Гость:

Допустим, дана трапеция ABCD с диагональю ACи бисс. Угла А по усл. Дказать: что две стороны трапеции ABCD равны Док-во:1.тк АВСД-трапеция,то ВС//АД(паралл.)следовательно,угол CAD=BCA ка накрест лежащие углы при прямых ВС и АД и секущей АС 2.угол ВАС= углу CAD(тк АС биссектриса у.А) И углы САД и ВСА равны(см. п.1) - ЗНАЧИТ,углы ВАС и ВСА равны и из это следует, что треугольник АВС-р/б значит,АВ=ВС