Диагональ трапеции является биссектриса одного из его углов. Докажите что две стороны этой трапеции равны
Геометрия
Диагональ трапеции является биссектриса одного из его углов. Докажите что две стороны этой трапеции равны
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Допустим, дана трапеция ABCD с диагональю ACи бисс. Угла А по усл. Дказать: что две стороны трапеции ABCD равны Док-во:1.тк АВСД-трапеция,то ВС//АД(паралл.)следовательно,угол CAD=BCA ка накрест лежащие углы при прямых ВС и АД и секущей АС 2.угол ВАС= углу CAD(тк АС биссектриса у.А) И углы САД и ВСА равны(см. п.1) - ЗНАЧИТ,углы ВАС и ВСА равны и из это следует, что треугольник АВС-р/б значит,АВ=ВС
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