Диагонали квадрата ABCD пересекаются в точке O. Точки E и F соответственно середины с??орон BC и CD. AB = 2 см. 1)Укажите векторы, равные соответственно векторам AD и BO 2)найдите векторы |AC|, |AE|, |EF| 3)выразите вектор...

Геометрия

Диагонали квадрата ABCD пересекаются в точке O. Точки E и F соответственно середины с??орон BC и CD. AB = 2 см. 1)Укажите векторы, равные соответственно векторам AD и BO 2)найдите векторы |AC|, |AE|, |EF| 3)выразите векторы AC, BD, AE, BF, EF через векторы AB = a, AD = b 4) найдите скалярное произведение векторов CA*CD

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