Сделать эссе по обществознанию на тему:"На мой взгляд для успешного общения необх??димо... "

Гость: Гость:

Для успешного общения на мой взгляд, необходимо , быть воспитанным и грамотным человеком. Следить за своим тоном и обдумывать то, что вы собираетесь сказать, полезна ли будет эта информация для вашего собеседника, захочет ли он это услышать. Быть вежливым и уметь спокойно выслушать своего собеседника