Сделать эссе по обществознанию на тему:"На мой взгляд для успешного общения необх??димо... "
Обществознание
Сделать эссе по обществознанию на тему:"На мой взгляд для успешного общения необх??димо... "
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Для успешного общения на мой взгляд, необходимо , быть воспитанным и грамотным человеком. Следить за своим тоном и обдумывать то, что вы собираетесь сказать, полезна ли будет эта информация для вашего собеседника, захочет ли он это услышать. Быть вежливым и уметь спокойно выслушать своего собеседника
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Дна сторона треугольника равна 10 см, она на 2 см меньше второй стороны и на 3 см меньше третьей .Вычеслите пириметр этого треугольника
Информатика