Диалог Менің достарым найдите?

Қазақ тiлi
Диалог Менің достарым найдите?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-Сәлем -Сәлем! -Көңіл - күйің қалай? -Жақсы -Бұл менің достарым: (мысал) Азамат, Данияр, Азамат, Дулат, Батырхан -Жақсы екен достарың Әрине!
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