Запиши три любые группы слов.подчеркни слова,в которых гласный звук в корне слова
Русский язык
Запиши три любые группы слов.подчеркни слова,в которых гласный звук в корне слова
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лесной, лесовик, лес (е - ударный), лесник, перелесок (е в 3 слоге - ударный).
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