94-100 столбиком пример

Математика
94-100 столбиком пример
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Гость:
Ответ равен минус шесть ( -6) вот
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