Выбирите из слов наклонение. список словоформ: пусть тренируются, беседуешь, трен??ровался бы, пусть беседует, беседуйте, тренируются, будут тренироваться, беседовал, тренируйтесь, беседовали бы, тренируйтесь, тренировались бы.

Русский язык

Выбирите из слов наклонение. список словоформ: пусть тренируются, беседуешь, трен??ровался бы, пусть беседует, беседуйте, тренируются, будут тренироваться, беседовал, тренируйтесь, беседовали бы, тренируйтесь, тренировались бы.

Автор: Гость