Выбирите из слов наклонение. список словоформ: пусть тренируются, беседуешь, трен??ровался бы, пусть беседует, беседуйте, тренируются, будут тренироваться, беседовал, тренируйтесь, беседовали бы, тренируйтесь, тренировались бы.

Русский язык
Выбирите из слов наклонение. список словоформ: пусть тренируются, беседуешь, трен??ровался бы, пусть беседует, беседуйте, тренируются, будут тренироваться, беседовал, тренируйтесь, беседовали бы, тренируйтесь, тренировались бы.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Изъявительное:беседуешь, тренируются, будут тренироваться, беседовал Повелительное:пусть тренируются, пусть беседует,беседуйте, тренируйтесь Условное:тренировался бы, беседовали бы, тренировались бы.
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